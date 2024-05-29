Bodrum FK Süper Lig için sahada

1'inci Lig'de üst üste ikinci kez play-off finaline adını yazdıran Bodrum Futbol Kulübü yarın tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e adını yazdıran 3'üncü ekip olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Sonuç değişmediği takdirde mutlu sona ulaşacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Bodrum FK'da çapraz bağları kopan stoper Süleyman Özdamar finalde forma giyemeyecek.

Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, play-off 1'inci turunda ilk olarak Boluspor'u eledi. Evinde kırmızı-beyazlıları 2-0 yenen yeşil-beyazlılar, yarı finalde Çorum FK ile eşleşti. Çorum deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Bodrum FK, rövanşta rakibini seri penaltılar sonucu 5-4 yenerek finale çıktı. Sakaryaspor ise ligi 3'üncü bitirip statü gereği direkt final bileti aldı. İki takımın bu sezon ligde oynadığı maçlarda Bodrum FK, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Bodrum İlçe Stadı'ndaki müsabaka ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Toplam 11 sezon Süper Lig'de boy gösteren Sakaryaspor son olarak 2006-2007 sezonunda devler arenasında yer aldı. Bodrum FK ise maçı kazandığı takdirde kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Bodrum FK geçen sezon da 1'inci Lig Play-Off finalinde sahaya çıktı. Geçen sene de ligdeki ilk yılını 4'üncü tamamlayan Ege ekibi play-off müsabakalarında Göztepe ve Eyüpspor'u eleyip adını finale yazdırdı. Akhisar Stadı'nda Pendikspor'la final oynayan Bodrum FK, maçı 2-1 kaybedip Süper Lig'in kapısından döndü. Yeşil-beyazlı ekip ligdeki ikinci sezonunda da yine 3 yıldır dümende olan teknik direktör İsmet Taşdemir ve büyük oranda aynı oyunculardan oluşan kadrosuyla finale kalmayı başardı. Finalde Sakaryaspor'u yenerse Süper Lig'deki tarihin ilk Muğla temsilcisi olacak Bodrum FK, 150 milyon TL civarında gelire de hak kazanacak. Bodrum FK lige yükselirse son 2 sezondur ilk kez Ege temsilcisi olmayan Süper Lig'de Göztepe'yle birlikte bölgeden 2 takım birden yer alacak.

Takımıyla 2'nci Lig dahil son 3 sezonda 3'üncü kez final oynamaya hazırlanan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir tarihi karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi. Sakaryaspor'un önemli bir camia olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Bizim geçen sezondan kalan hayalimiz vardı. Finali kaybetmiştik ve hayallerimiz yarım kalmıştı, hikayemiz yarım kalmıştı. Şimdi ise bu hayali gerçekleştirmek için sahada olacağız. Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız. Adana uzak bir yer. Ona rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte finali kazanıp evimize Süper Lig kulübü olarak dönmek istiyoruz. İyi hazırlandık, çok çalıştık. Umarım hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu.

Bodrumlu taraftarlar takımlarını Adana'da oynanacak finalde yalnız bırakmayacak. Yüzlerce taraftar, tahsis edilen ücretsiz otobüslerle final için bu kente akın edecek. Finale havayoluyla gitmek isteyen taraftarlar için de özel uçak kiralandı. Gidiş-dönüş uçak bileti, havalimanı transferi, yemek ve maç biletini kapsayan organizasyonun bedeli 13 bin 500 TL olarak açıklandı. Finalde Bodrumlulara ayrılan tribünlerin bilet fiyatları kuzey kale arkası 200, batı tribünü 400 TL olarak açıklandı. Final öncesi ilçedeki son antrenmanda takımlarını ziyaret eden taraftarlar futbolculara moral aşıladı.