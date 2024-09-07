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Bodrum FK Taylan’ı aldı

Süper Lig’deki Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, transferde Galatasaray’dan Taylan Antalyalı’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Aslen Muğlalı olup Bucaspor altyapısında yetişen 29 yaşındaki ön libero; Gençlerbirliği, Erciyesspor, Hacettepe, Erzurumspor’da oynadıktan sonra Galatasaray’a 2019’da transfer oldu.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:31
  • Giriş: 07.09.2024 23:31
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:32
Kaynak: DHA
Bodrum FK Taylan’ı aldı

Sarı-kırmızılılarda 3 sezon boyunca forma giyen Taylan, son iki sezonda Ankaragücü ve Samsunspor’da kiralık olarak görev yaptı. Taylan, A Milli Takım’da da 9 maçta oynadı.

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