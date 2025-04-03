Bodrum FK uzatmada yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez çeyrek final oynayan Bodrum Futbol Kulübü yarı finali uzatmada kaçırdı. Kupanın çeyrek final eşleşmesinde güçlü rakibi Trabzonspor'a konuk olan Bodrum ekibi, yenik duruma düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen normal sürenin 2-2 bitmesine engel olamadı. Zorlu deplasmanı uzatmaya taşıyan Bodrum, 98'inci dakikadaki mağlubiyet golüyle yıkıldı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik sonuç bizim adımıza olabilirdi ve belki yarı finale çıkan taraf biz olabilirdik" dedi. Karşılaşmada yaptıkları basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan Morais, "Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik bugün sonuç bizim adımıza olabilirdi ve belki yarı finale çıkan taraf biz olabilirdik. Şimdi artık yapmamız gereken lige odaklanmamız. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.