Bodrum FK, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek bu sezon mağlubiyetle tanışan Bodrum FK, yarın evinde Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Ümraniyespor'un deneyimli bir rakip olduğunu söyledi.

Amaçlarının iyi futbol oynayıp kazanmak olduğunu dile getiren Taşdemir, "İlk 3 haftada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ümraniyespor karşısında daha diri, daha ne oynadığını bilen bir takım görüntüsü vermeyi amaçlıyoruz. Taraftarımızın desteği de çok önemli. Onların itici gücüyle iyi bir oyun ortaya koyup, iyi bir skor alacağız" yorumunu yaptı.