Bodrum FK yeni sezon formalarını tanıttı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezona stadıyla, iddialı transferiyle ve 4 yeni formasıyla giriyor.

Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip ‘Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur’ temalı formalarının tanıtımını yaptı.

Yeni sezon formalarının tanıtımı Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti’nde yapıldı.

Tanıtım klibinde futbolcular Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yeni sezon formalarını giyerek simge noktalarda yer aldı.