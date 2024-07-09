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Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Düzce'de kampa giren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

Ajans Haberleri
  • 09.07.2024 16:57
  • Giriş: 09.07.2024 16:57
  • Güncelleme: 09.07.2024 16:57
Kaynak: AA
Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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