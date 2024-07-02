Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı
Kaynak: AA
Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girdi.
Geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular; kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Pas organizasyonları da yapan futbolcular, esneme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.