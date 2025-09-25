Bodrum FK yeniden Süper Lig potasında

BODRUM, (DHA)- 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek Süper Lig potasından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, evinde Van Spor FK’yı 2-0 yenerek tekrar 2'nci sıraya yükselmenin sevincini yaşadı. Rakibini her iki yarıda da Seferi'nin golleriyle mağlup eden yeşil-beyazlılar 4'üncü galibiyetine imza atarak 14 puana ulaştı. Tekrar Süper Lig potasına adını yazdıran Bodrum FK maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

İyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, "Ankara'daki puan kaybını telafi ettiğimiz için mutluyum. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Sahamızdaki son 3 karşılaşmayı kayıpsız geçmek önemli. Yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.

Bodrum Futbol Kulübü, 8'inci hafta müsabakasında pazar günü Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

