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Bodrum FK yenişemedi

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 13:24
  • Giriş: 14.07.2025 13:24
  • Güncelleme: 14.07.2025 13:24
Kaynak: DHA
Bodrum FK yenişemedi

BODRUM, (DHA)- SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK yeni sezonun ilk hazırlık maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör koltuğuna Burhan Eşer'i getirerek sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk özel maçta Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Sahaya Bahrican - Imeri, İsmail, Ali Aytemur, Ege, Fredy, Mustafa, Gökdeniz, Celal, Dimitrov, Seferi ilk 11'iyle çıkan Bodrum ekibinde yeni transferler Ali Habeşoğlu ve Berşan maça yedek başladı. İki takım 90 dakikada eşitliği bozamadı.

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