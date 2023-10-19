Bodrum FK, zirve mücadelesi için sahaya çıkıyor

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bandırmaspor’u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig’in 9. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, 22 Ekim Pazar günü evinde Bandırmaspor’u ağırlacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Spor Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Erkan Değişmez ve Süleyman Özdamar takımla çalışmaya başladı. Sakatlığı devam eden Pedro’nun ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Zorlu Bandırmaspor maçında seyircisi önünde 3 puana inanan yeşil-beyazlı ekip, ligde son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, ligde 14 puanla 4. sırada bulunurken, rakibi Bandırmaspor ise 16 puanla 2. sırada yer alıyor.