Bodrum FK zirve yarışı için galibiyet istiyor

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Milli takım arasına 4-0’lık galibiyetle iyi girdik ama bu hafta mücadele edeceğimiz rakip değişime uğradı" dedi.

1'inci Lig'in 5'inci haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak Bodrum FK, 3 puana odaklandı. Yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ve takımın tecrübeli ismi Kenan Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği apandisit ameliyatının ardından 2 gün içinde takımının başına dönen Taşdemir, "Çok şükür iyiyim. Hiç ummadığım bir ağrı ve sancı derken kendimizi hastanede bulduk ve ameliyat olup kendimize geldik. 2 günde toparladık, iyiyiz çok şükür. Arayan soran iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SAKARYASPOR DEĞİŞİME UĞRADI"

İsmet Taşdemir, "Milli takım arasına 4-0’lık galibiyetle iyi girdik ama bu hafta mücadele edeceğimiz rakip Sakaryaspor değişime uğradı. Büyük ve güçlü bir camia bununla beraber hoca değişikliği oldu. 4 yeni transfer yaptılar. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız, onun için hazırlanıyoruz. Sakatlarımız yeni yeni takımla idmana çıkmaya başladı ve bu bizi sevindirdi. Bu hafta Erkan’ın sakatlığı var. Musah Mohammed ve Kenan bizimle oynayamaya başlayacaklar ama oyun olarak ne zaman forma vereceğiz onu zamanını doğru ayarlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.