Bodrum FK zirvedeki yerini korudu

BODRUM, (DHA) - 1'inci Lig'de milli ara öncesinde evinde düşme potasındaki Atakaş Hatayspor'u ilk yarıda attığı gollerle 5-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu bırakmadı. Son 3 haftada evinde Vanspor'u 2-0, deplasmanda Manisa FK'yı 4-0 yenen yeşil-beyazlılar, Hatayspor galibiyetiyle 3'te 3 yapmayı başardı. 3 maçtır gol dahi yemeden rakiplerini mağlup eden Ege temsilcisi, 9 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı ve 16 puan topladı.

Sezona 2 beraberlikle başladıktan sonra son 7 maçın 6'sını kazanarak zirveye damga vuran Bodrum ekibi bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmek için taraftarının umutlarını artırdı. Bodrum FK'da yönetim Hatayspor maçının tüm hasılatını Gazze'deki çocuklara bağışlarken, taraftarlar tribünden maçı Filistin ve Türk bayraklarıyla izledi.

GOL ŞOV YAPTILAR

Bodrum FK'da adeta gol makinelerine dönüşen Brezilyalı orta saha Fredy ve Arnavut forvet Seferi, Hatayspor müsabakasını da boş geçmedi. Fredy 20'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, Seferi de 39'uncu ve 44'üncü dakikalarda ağları havalandırdı. Seferi ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, Fredy ise 6 gol attı.

Teknik direktör Burhan Eşer, milli araya güzel bir galibiyetle girdiklerini belirtti. Hatayspor maçında coşkulu bir futbol ortaya koyduklarını belirten Eşer, "Farklı kazanarak liderliğimizi sürdürdük. Milli arada çok fazla çalışacağız. Elbette eksik olduğumuz yönler bulunuyor. Bunları düzeltmek için önümüzde iyi bir zaman var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

