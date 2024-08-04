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Bodrum FK’da orta sahaya takviye

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 21:55
  • Giriş: 04.08.2024 21:55
  • Güncelleme: 04.08.2024 21:55
Kaynak: DHA
Bodrum FK’da orta sahaya takviye

Bodrum Futbol Kulübü, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa’yo kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Sırbistan takımlarından Mladost’un genç orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı ekip, Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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