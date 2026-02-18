Bodrum FK’nin uçağı zorunlu iniş yaptı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK'nin kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava şartları sebebiyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, takımı taşıyan uçak, yoğun olumsuz hava koşulları nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamadı.

Bunun üzerine uçak, güvenli bir iniş gerçekleştirebilmek için Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi ve zorunlu iniş yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig 26. haftasında deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle takımımızı taşıyan uçak Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapamamış, zorunlu olarak Diyarbakır Havalimanı’na iniş gerçekleştirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu müsabakanın 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da oynanmasına karar vermiştir.

Takımımız, Diyarbakır’dan karayolu ile Van’a hareket edecektir."

MAÇIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada yaşanan bu aksaklık nedeniyle müsabakanın programında değişikliğe gidildiği de bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) karşılaşmanın 19 Şubat Perşembe günü saat 13.30'da oynanmasına karar verdiği ifade edildi.