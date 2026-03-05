Bodrum-Iğdır maçından galip çıkmadı

Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında konuk ettiği Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

Öte yandan maçın 36. dakikasında konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna ile tartışan bir Bodrum taraftarı polis ekipleri tarafından stadyum dışına çıkarıldı.

İki takım oyuncuları bu taraftarın stattan çıkarılması için çaba gösterirken, söz konusu taraftarın Curaçao asıllı 34 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bacuna'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Taraftarın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.