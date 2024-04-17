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Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına

Ajans Haberleri
  • 17.04.2024 13:32
  • Giriş: 17.04.2024 13:32
  • Güncelleme: 17.04.2024 13:32
Kaynak: İHA
Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Bodrum ve Antalya Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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