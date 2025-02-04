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Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 11:49
  • Giriş: 04.02.2025 11:49
  • Güncelleme: 04.02.2025 11:49
Kaynak: İHA
Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum-Kaş arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Perşembe günü (06.02.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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