Bodrum Mandalin Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Mandalin Festivali, davul-zurnalı kortej, mandalina hasadı ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Mandalin Hareketi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonunda; Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı ile kurum ve STK'ların iş birliğiyle Bitez Mahallesi Köyiçi'nde düzenlenen 18'inci Bodrum Mandalin Festivali'ne ilgi yoğun oldu. Festival davul-zurna eşliğinde kortej ile başladı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindekiler mandalina bahçesine geçerek mandalina hasadı yaptı. Hasadın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kortej eşliğinde etkinlik alanına geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sahnelendi. Protokol konuşmaları sonrası, sembolik olarak çivilerle çakılan mandalina kasası hazırlanarak içerisine mandalinalar konuldu. Festival alanında mandalina temalı ikramlar ve satış stantlarının yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler yer aldı. Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında festival, konserlerle devam edecek.

Festivalde konuşan Ali Sırmalı, “Binlerce yıllık tarihi ve büyük bir kültürü olan Bodrumumuz gerçekten geleneklerini, kültürünü yaşatmak için çaba sarf etmekte. Bu gelenek ve kültürümüzün en önemli öğelerinden biri de mandalina festivalidir. Festivalimiz her geçen yıl üzerine koyarak gelişmektedir. Bodrum'umuz festivaller şehri oldu. Yaz boyunca birbirinden farklı festivaller bunlar ilçemize değer katan çalışmalardır" dedi.

Tamer Mandalinci ise “Mandalinayla var olmuş bir beldeden bahsediyoruz. 1930'lu yıllarda ilk mandalina fideleri buralara gelmiş, ilk mandalina fideleri dikilmiş ve daha sonra mandalina başta olmak üzere balıkçılık, süngercilik ve tarımla iç içe olan bir Bodrum. Ancak 1980'lerden turizme yönünü dönmüş, turizmle tarımımı harmanlamış bir Bodrum'a dönüştük" ifadelerini kullandı.

Mandalina ile ürettiği yiyecekleri festivalde satan Ayça Öğet de “Mandalina bizim yöresel lezzetimiz, tescilli bir ürünümüzdür. Bodrum'da festivalini düzenlemek bizim için onur ve gurur verici. Bizde lezzetlerimizle birlikte mandalinayı burada temsil etmeye çalıştık" diye konuştu. (DHA)

