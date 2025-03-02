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Bodrum-Marmaris arası denizlerde fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 02.03.2025 21:08
  • Giriş: 02.03.2025 21:08
  • Güncelleme: 02.03.2025 21:08
Kaynak: İHA
Bodrum-Marmaris arası denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris arasında kalan kıyı şeridinde fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Marmaris arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 04.03.2025 Salı öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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