Bodrum, Marmaris yokken, Adalar vardı

Kültür Sanat Servisi

Büyükada tarihi vapur iskelesinde Adalar Müzesi'nin yeni sergisi açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras ve İBB Kültür iş birliği ile açılan sergi, Yaman Alkan Koleksiyonu'ndan fotoğraflarla 20. Yüzyıl ortalarına, İstanbul'la birlikte Adalar'da da değişimin başladığı yıllara odaklanıyor.

Bodrum, Marmaris ve hatta Antalya keşfedilmemişti o yıllarda. İstanbul ile Adalar arasında mevsimsel 'yaz göçleri' yaşanıyordu. 1950'li yıllarda, İstanbulluların sayfiyesi Adalar'ın görünen yüzünün kayıt altına alınması önem taşıyordu. Bugünle karşılaştırmak için. Neleri koruyup, neleri kaybettiğimizi anlayabilmek için.

Burgazadalı koleksiyoner Yaman Alkan son beş yıldır, Burgazada'nın görsel arşivini oluşturmak için durmaksızın çalışıyordu. Sergideki fotoğraflar ve görsel malzemeler onun arşivinden bir seçki sunuyor. 37 panodan oluşan sergi 2025 yılı boyunca da açık kalacak.