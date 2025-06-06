Bodrum sahillerinde ‘bayram’ yoğunluğu

Muğla’nın Bodrum ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Bodrum’a yaklaşık 1,5 milyon yerli turistin gelmesi bekleniyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ilçede sahiller dolup taştı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80’lere yaklaşırken, restoranlar, plajlar ve eğlence mekanlarında yoğunluk gözlendi. İlçeye gelen ziyaretçiler, sıcak havanın da etkisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Sosyete camiası, sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerin de tatil tercihi olan Bodrum, bayram tatiliyle birlikte yaz sezonuna da resmen merhaba dedi. Uzmanlar, bayram tatilinin ardından da yoğunluğun Temmuz ve Ağustos aylarında artarak devam etmesini bekliyor.