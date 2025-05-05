Bodrum tarihinin en büyük yatırımı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum tarihinin en büyük projesini başlattı. Yıllardır İlçenin kanayan yarası olan arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları başladı. Çalışma kapsamında Bodrum ring hattı tamamen yenilenerek arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçilecek.

2012 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan ve sürekli yaşanan patlaklar nedeniyle uzun süreli su kesintilerin yanı sıra, halkı can ve mal kaybı tehlikesi ile karşı karşıya bırakan Bodrum’un arızalı içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında Mevcut CTP ve HDPE tipi borular, dayanıklılığı yüksek çelik ve duktil cinsi borularla yenilenecek. Torba Kavşağında başlayan çalışmalar etap etap devam edecek

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir yapılan saha incelemeleri ve araştırmalarının ardından 56 kilometrelik DSİ ana isale hattının yaklaşık 20 bin metrelik kısmının yenilenmesi için proje hazırlandı. Bugüne kadar hattın yaklaşık 18 bin metresi yine MUSKİ tarafından kısmi olarak yenilenirken yeni proje ile toplam 38 bin metrelik kısmı yenilenmiş olacak. Proje kapsamında mevcut hatlar Torba’da 2 bin 500 metre çelik, Gümbet’te 2 bin 700 metre duktil, Kargı – Oyder’de 5 bin 600 metre duktil ve Turgutreis – Yaka Mahallelerinde 8 bin 600 metre duktil borularla yenilenecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde proje kapsamında ilave yenileme çalışması yapılacak. Tüm bu işlemlerin yanı sıra 18 vantuz, 22 tahliye vanası, 4 terfi merkezi ve ilave 2 adet 2000 mertreküp kapasiteli içme suyu deposu imalatı da gerçekleştirilecek. Böylelikle Bodrum’un suyunun basıncı ve debisi ayarlanarak kontrolü sağlanacak. Hidrolik modelleme çalışmaları ile zaruri durumlar dışında yaşanan patlakların önüne geçilecek.

“BODRUM’DA KANGRENLEŞEN SORUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Bodrum’da ki hat yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un uzun yıllardır devam eden sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aras, “Bodrum dünyanın ve ülkemizin göz bebeği bir kent. Bizler burada yaşayan vatandaşlarımızın ve kentimize değer katan misafirlerimizin rahatı ve huzur için çalışıyoruz. Özellikle hat arızaları nedeniyle yaşanan su kesintileri bu çağda kabul edilebilecek bir sorun değil. Kurum olarak diğer kurum ve kuruluşlara ortak bir payda da buluşarak kavga etmeden ortak akılla bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu anlayışın bir yansımasını görüyorsunuz. Yılardır kangrenleşmiş bir sorunu kısa sürede çözüyoruz. Şuan tüm Bodrum’un suyunun kesilmesine neden olan Torba Kavşağının olduğu bölgede çalışmalarımızı başlattık. Etaplar şeklinde çalışmalarımız sürecek. Hatların tamamının yenileyecek yeni bir içme suyu işletme modeli ile de su sorununa çözüm olacağız” diye konuştu.