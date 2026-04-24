Bodrum tarihinin ilk turizm grevi coşkuyla başladı: Yaşasın grevimiz

Turizm kenti Bodrumun tarihinde bilinen ilk turizm grevi bugün başladı. Muğla Bodrum'da lüks Hapimag Sea Garden Resort otelde TOLEYİS'te örgütlü işçilerin grevi büyük bir coşkuyla başladı.

İşçiler otel önündeki grev alanında şarkılarla dans etti, halaylar ve sloganlarla "Yaşasın grevimiz" diye haykırdı. Greve Bodrum halkının yanı sıra farklı işkollarından sendikalı işçiler de destek verdi. TOLEYİS'te örgütlü 373 işçi haklarını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Grev kararı, 30 yıldır TOLEYİS'in örgütlü olduğu işyerinde patronun masayı tanımaması üzerine alındı. Sendika, masaya ENAG'ın enflasyon oranları ile oturmak isterken patron taslağın kapağını dahi açmadı. Otel yönetimi çareyi işçilere, "Sendikadan ayrılana 5 bin TL prim ve yüzde 30,8 TÜİK enflasyonu zammı" dağıtmakta buldu. TOLEYİS'te örgütlü işçiler sendikal haklarının tanınmasını ve patronun derhal TİS masasına oturmasını talep ediyor.

Grevin ilk gününde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan sendikanın Marmaris Şube Başkanı Ersin Sancaklı, “Bu grevin tek sebebi var: Sendikasızlaştırma çalışmaları içerisine giren işverenlere karşı durmak. Bu eylem, emeğin ve örgütlü mücadelenin savunusudur. Haklı mücadelemizden geri adım atmayacağız. Bu grev 1000 gün de sürse biz buradayız” diye konuştu.

TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı da sendikalı işçilerin işten çıkarıldığını hatırlatarak “Örgütlendiği için 6 işçimiz işten çıkarıldı. Biz güçlü, inançlı ve sınıf mücadelesine bağlı bir sendikayız. Bu grevi tek bir işyerinin değil, dayanışmanın gücüyle sürdürüyoruz. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bu alanı terk etmeyeceğiz. Efeler tek kişi kalsa bile geri dönmez” dedi.

OTEL GREV KIRICILIĞI SAVUNDU

Otel yönetimi ise grev kırıcılığı 'hizmetlerinde aksama olmadığı' ifadeleriyle duyurarak “Bu süreçte 282 çalışanımızla misafirlerimize kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz” açıklaması yaptı.

TOLEYİS, otelin grev hakkına yönelik hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Sendika, komşu otel Club Med Palmiye Bodrum'da imzalanan ve ilk yıl yüzde 35 ücret zammı da öngören toplu iş sözleşmesini, Hapimag'ın masayı devirmek için kullandığını ifade etti.

TOLEYİS açıklamasında, "İşveren kötü niyetli tavrını yeniden ortaya koymuş, komşu otelde yaptığımız anlaşmadan haberdar olmuş olacaklar ki, işçinin sendikası, örgütlü iradesi dururken onu tanımayarak ve müzakereyi reddederek, işyeri içerisinde yarattıkları huzursuzluğu gidermek ve işçinin örgütlü gücünü kırmak, sendikasızlaştırmak için sendika üyeliğinden ayrılmaları halinde 5 bin TL prim ve yıllık TÜFE zammı (yüzde 30,8) teklif edilmiştir. Teklif aynıysa, sendika neden yok sayılmıştır? Cevap nettir: Bu kötü sermayedar zihniyeti, tamamen kar maksimizasyonu odaklı bakış açısı ile örgütlü emeği devre dışı bırakarak daha düşük maliyetle süreci yönetmek, uzun vadede bölgede rekabet avantajı elde etmek amacıyla hareket etmiştir. Eğer işveren gerçekten işçilerini düşünseydi; onların iradelerine ve 30 yıllık örgütlü emeklerine saygı duyarak sendika ile müzakere masasına oturur, sözleşmeyi imzalardı. Bu grev haksızlığa uğramış, yok sayılmış tüm emekçilerin grevidir" denildi.