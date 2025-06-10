Bodrum'u besleyen 2 barajda su seviyesi son bir haftada düştü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarının su seviyesi, Kurban Bayramı'nı da kapsayan son bir haftada düştü. Geyik Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e, Mumcular Barajı'nda yüzde 31'e geriledi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı tatili kapsamında 50 binden fazla araç giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'i aşarken, plajlar ile birçok işletmede yoğunluk oluştu. İlçedeki su tüketimi de yoğunluğa bağlı olarak arttı. Buna bağlı Bodrum'u besleyen barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Bodrum'a içme suyu sağlayan ve 3 Haziran'da itibarıyla yüzde 50 doluluğa sahip Geyik Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e; yüzde 32 doluluğa sahip Mumcular Barajı'nda yüzde 31'e geriledi.(DHA)

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