Bodrum Uluslararası Film Festivali başladı

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ile Kos Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), dün (4 Ekim Cumartesi) akşam düzenlenen resmi törenle başladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında sanatsal bir köprü kurmayı amaçlayan festival, 12 yıllık Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi deneyiminin üzerine inşa edildi.

Açılış töreninde festivalin jüri üyeleri, seyircilere tanıtıldı. Jüri başkanlığını ünlü yönetmen Tony Gatlif üstlenirken, jüri üyeleri arasında Elis Jaladö, Fadik Sevin Atasoy, Hülya Uçansu ve İranlı yönetmen Reza Mirkarimi yer aldı. Sunucular, jüriye teşekkür ederek festival süresince bu değerli isimlerin sinema adına önemli katkılar sunacağını belirtti.

CENK SEZGİN: "SİNEMA SEYİRCİSİYLE VAR"

Festivalin kurucusu ve direktörü Cenk Sezgin, 12 yıldır Bodrum’da sinemaseverleri bir araya getirmekten duyduğu gururu dile getirdi. Bu festivali uluslararası boyuta taşıyarak “Bodrum Uluslararası Türk Filmleri Festivali”ne dönüştürdüklerini açıkladı. Sezgin, “Sinemanın seyircisiz kaldığı bir ortamda ne sinema olur, ne sanat, ne kültür” sözleriyle katılımcılara teşekkür etti ve festivali bugünlere taşıyan tüm dostlara şükranlarını sundu. Sanat yönetmenliğini Alin Taşçıyan’ın danışmanlığını ise Elif Dağdeviren üstlendiği tören, onur ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti.

HÜLYA UÇANSU’YA ONUR ÖDÜLÜ

Uluslararası düzeyde düzenlenen prestijli bir film festivalinde, uzun yıllar kültür ve sanat alanında önemli katkılarda bulunan Hülya Uçansu, onur ödülüne layık görüldü. Uçansu, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Sözlerinden korkan, gelecek hayalleri kuramayan gençlerimiz ve hukuksuzlukla mücadele eden toplumun her kesimiyle karşı karşıyayız. Bu karanlık tablo karşısında karamsar olmak doğal, ancak kalplerimizin iyimserliğini ve umudu koruması gerekiyor” dedi. Uçansu, ödülü aldığı konuşmasında festivalin başarısının güvenilir ve sağlam bir ekip ile mümkün olduğunu vurgulayarak, “Hayatımın en güzel 25 yılını geçirdiğim İKSV evindeki dostlarım adına bu ödülü alıyorum” ifadelerini kullandı. Onur ödülüne layık görülen diğer isim olan Tony Gatlif ise sinema sanatını yaşatanlara teşekkür etti.

KOS BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Festivalin uluslararası işbirlikleri kapsamında Yunanistan Kos Belediyesi’ne özel teşekkür plaketi takdim edildi. Sahneye çıkan Kos Belediye Başkan Yardımcısı Matina Okellatu ile Kültür Daire Başkanı Dora Kalaynazi, duydukları mutluluğu paylaştı.

HALİKARNAS BALIKÇISI ÖDÜLÜ SERKAN BAYRAM’A VERİLDİ

12 yıldır Bodrum’da sinemaseverleri buluşturan festivalin bir yadigârı olan "Halikarnas Balıkçısı Ödülü”, bu yıl TBMM Milletvekili Serkan Bayram’a takdim edildi. Kaymakam Ali Sırmalı tarafından verilen ödül öncesinde kısa bir konuşma yapan Bayram, hayatını konu alan ve birçok ülkeden ödül alan “Buğday Tanesi” filminden bahsederek engelsiz bir dünya dileğinde bulunarak “Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz” dedi.

12 AYDA 51 KEZ SİNEMAYA GİTTİ

Bodrum Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl ilk kez verilen “Yılın Sinema İzleyicisi” ödülünün sahibi Adem Kaya oldu. Kaya, son 12 ayda 51 kez sinemaya giderek en çok bilet satın alan izleyici unvanını kazandı. Ankara’da yaşayan Kaya, festivale katılamazken ödülü daha sonra kendisine ulaştırılacak.

“BİR UMUT” PRÖMİYERİNİ BODRUM ULUSLARARASI FİLMLERİ FESTİVALİ YAPTI

Açılış töreni, filmin ekibinin katıldığı “Bir Umut” filminin özel gösterimiyle sona erdi. Festivalde, yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği, senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu’ya ait filmde Hülya Duyar, Leon Kemstach, Celal Öztürk ve Fikret Kuşkan Arzum Onan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Hayat Van Eck, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan, Levent Ülgen, Celal Öztürk ve Gürberk Polat da rol aldı.

Festival, 8 Ekim akşamına kadar sürecek etkinliklerle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı ve Türk sinemasını uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.