Bodrum ve Marmaris'te yılbaşı öncesi yol kontrolleri yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın turistik ilçelerinden Marmaris ile Bodrum'da polis ve jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Bodrum'a yılbaşı tatili dolayısıyla son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı belirlendi. Güvercinlik ile Torba uygulama noktalarında polis ve jandarmalar tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Torba Uygulama Noktası'nda narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı denetimlerde araçlar arandı. Bazı motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek hediye edildi.

Öte yandan yeni yılın ilk saatlerine kadar ilçe genelinde polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıtadan oluşan binin üzerinde güvenlik personelinin görev yapacağı belirtildi.

- Marmaris

Marmaris'te de polis ekipleri, ilçenin giriş ile çıkışında trafik ve asayiş uygulaması başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Taşhan Mahallesi'ndeki kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda narkotik dedektör köpekleriyle araçlar kontrol edildi. Ekiplerin yeni yılın ilk günlerinde de denetimlere devam edeceği bildirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında yapılan asayiş ve güvenlik toplantısında yılbaşında alınan önlemler yeniden değerlendirildi. Kaymakam Kaya, yılbaşı süresince tüm birimlerin görev başında olacağını, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ifade etti.