Bodrum’a 24 saatte 20 bin araç girdi: Trafik durma noktasına geldi

Bodrum, yaz aylarında özellikle hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamayı sürdürüyor. Bodrum'a son 24 saatte 20 bin araç girerken trafik durma noktasına geldi.

Muğla’nın gözde tatil beldesi Bodrum, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Son 24 saatte ilçeye giren araç sayısı 20 bini aşarken, trafik yoğunluğu sürücüleri zor durumda bıraktı.

Cuma akşamı itibarıyla Bodrum’a giren araçların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Özellikle hafta sonu tatilini Bodrum’da geçirmek isteyenler, ilçeye akın etti. Bu durum ilçeye giriş noktalarında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı.

Yoğunluk nedeniyle araçlar neredeyse ilerleyemez hale geldi ve sürücüler saatlerce trafikte mahsur kaldı. Trafikte bekleyen sürücüler, sıcak havanın da etkisiyle çileden çıktı.

Trafik yoğunluğu, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları net bir şekilde görüldü. Özellikle Bodrum’un giriş noktalarında yaşanan yoğunluk, havadan bakıldığında daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.



