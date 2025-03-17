Bodrum’da 20 suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 20 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.



Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 20 ayrı suçtan 20 yıl 55 ay 84 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın Bodrum’da olduğunu tespit eden ekipler, şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.