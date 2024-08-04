Bodrum’da 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, il dışından otomobiliyle kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapan M.B. isimli şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. isimli şüphelinin il dışından kente uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, M.B.'nin kullandığı otomobili sabah saatlerinde Güvercinlik Mahallesi girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi. M.B. gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.