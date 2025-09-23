Bodrum’da 41. Art Suites Çağdaş Sanat Günleri: "Buradan nereye?"
Bodrum Art Suites Gallery’nin düzenlediği 41. Art Suites Çağdaş Sanat Günleri, 21 Eylül’de başladı. Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde, Dilan Kaya sanat koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, “Buradan Nereye” başlığını taşıyor.
Etkinliğe çağdaş Türk resminin önemli isimlerinden Reyhan Abacıoğlu, Atilla Atar, Dilşad Atasoy, Resul Aytemür, Erol Batırbek, Çetin Bilgin, Zahit Büyükişleyen, Mustafa Dulda, Nihat Kahraman, Baran Kamiloğlu, Süleyman Karakul, Musa Köksal, Veli Mert, Hayati Misman, Necmettin Özlü, Kadir Öztoprak, Sibel Ünalan, Selahattin Yıldırım ve Mehmet Yılmaz katıldı.
Sanat Günleri kapsamında düzenlenen çalıştayda, katılımcılar sanatçıların üretim süreçlerini yakından izleme imkânı buluyor. Etkinlik 27 Eylül’de sona erecek ve kapanışta bir sergi düzenlenecek.