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Bodrum’da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 16:42
  • Giriş: 14.07.2024 16:42
  • Güncelleme: 14.07.2024 16:42
Kaynak: DHA
Bodrum’da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle ağaca çarpan Hızır Ali Üncü (48), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bodrum ilçesi Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hızır Ali Üncü, kullandığı 35 GIZ 837 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahalesi olay yerinde yapılan Üncü, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Hızır Ali Üncü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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