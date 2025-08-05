Bodrum’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla Bodrum’da alacak-verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Kenan K. akrabası 22 yaşındaki Erman Karakuş ve 32 yaşındaki ağabeyi Güven K. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kenan K. kavgada Erman Karakuş’u kalbinden Güven K.’yı ise sırtından bıçakladığı öğrenildi. Olay sırasında 32 yaşındaki Güven K. yaralanırken, 22 yaşındaki Erman Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın ardından Kenan K. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.