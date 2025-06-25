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Bodrum’da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza; olay anı kamerada

Ajans Haberleri
  • 25.06.2025 23:41
  • Giriş: 25.06.2025 23:41
  • Güncelleme: 25.06.2025 23:41
Kaynak: DHA
Bodrum’da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza; olay anı kamerada

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, vakaya giden ambulansa yol vermeyen hafif ticari aracın sürücüsüne 933 lira para cezası kesilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi’nde meydana geldi. Vakaya giden 112 ambulansına Kartal Mehmet Yusuf S. (28) idaresindeki 48 AGJ 687 plakalı ticari araç sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 933 lira para cezası uygulandı. (DHA)

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