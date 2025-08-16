Bodrum’da ana su isale hattı patladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı. Yolda çukur oluşurken bölgede onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı, yolda çukur oluştu.
Olay, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde meydana geldi.
Patlayan ana su isale hattı nedeniyle tonlarca su boşa aktı.
Yolda çukur oluştu. İhbarla bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.
Yol trafiğe kapanırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.