Bodrum’da ana su isale hattında 2 günde 3 patlama: Yol çöktü
Bodrum'da 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yolda büyük bir çukur oluşurken tonlarca su da boşa aktı. Yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre; olay, saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi’nde meydana geldi. Bodrum’da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha gerçekleşti.
Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.
CADDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.
Ayrıca, yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.