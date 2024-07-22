Bodrum’da ana su isale hattında 2 günde 3 patlama: Yol çöktü

Bodrum'da 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yolda büyük bir çukur oluşurken tonlarca su da boşa aktı. Yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.

Güncel 22.07.2024 07:35 Giriş: 22.07.2024 07:35

Güncelleme: 22.07.2024 07:42 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA