Bodrum’da av sezonu açıldı: 40 bin yavru levrek denize bırakıldı





Denizlerde av yasağı, bu gece itibariyle sona erdi. Bu kapsamda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Torba Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile protokol üyeleri ve balıkçılar tarafından denize 40 bin adet yavru balık bırakıldı.



Daha sonra Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliklerinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Bu yıl yapılan deniz dibi temizliğinde çok az çöp çıktığı, Torba Balıkçı Barınağı içerisinde ise hiç çöp çıkmadığı bildirildi. Bodrum’da hizmete sunulan su ürünleri kontrol teknesinin hizmete başlama kurdelesi kesildiği törende konuşmaların ardından balık mezatı yapıldı. Dualar edilip av sezonu açılış kurdelesi kesildikten sonra balıkçılar ve katılımcılar, sembolik olarak denize açıldı.



Törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi, "Bin 500 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye’nin en uzun kıyılarına sahil şeridine sahip yeryüzü cenneti olan Muğla’da kuşkusuz ki su ürünleri avcılığı da, su ürünleri yetiştiriciliği de ve toprak havuzlardaki toprakta balık yetiştirme avantajını yaşayan bu il Türkiye’deki su ürünleri üretiminde ve ihracatında lider bir il, bunda en büyük pay kuşkusuz balıkçılarımızın, yetiştiricilerimizin hep birlikte el birliğiyle çalışan mesai arkadaşlarımın ciddi payları var. Son 4 yılda Muğla su ürünleri ihracatta art arda rekor kırıyor. Denizlerde bırakılan ağları lütfen toparlayın. Onlar denizin dibinde kalıyorlar pasif bir şekilde avlanmaya devam ediyorlar. Deniz dibini çölleştiriyorlar. Bu denizler bu topraklar atalarımızdan miras kaldı ve gelecek kuşaklara bizde bu şekilde bırakmak durumundayız" dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise av sezonunun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “İnşallah av sezonumuz vatanımıza, milletimize, denizlerimize ve tabi ki memleketimize hayırlı uğurlu olur diyorum. Denizlerin nimetlerini korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bizlere emanet edilen bu emaneti daha kıymetli bir şekilde aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla beraber 11 mahallede yaptığımız deniz dibi temizliğiyle beraber denizlerdeki atık maddeleri temizleyerek mavinin bereketine sahip çıkıyor gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’nın su ürünleri ihracatının 1 milyar doları bulduğunu hatırlatarak şu sözlere yer verdi;

“4 ayın hasretiyle denizlerimize yeniden açılmanın heyecanını hep beraber yaşıyoruz. Ege ve Akdeniz’in bereketli sularında balıkçılarımızın ağlarını yeniden maviyle buluşturacağı bir gün, 2024-2025 av sezonun başlangıç günü hepimize hayırlı olsun. Muğla 1484 metrekarelik kıyı şeridiyle Türkiye’nin en uzun sahillerine ve koylarına sahip. Biz Türkiye’de İstanbul ve Antalya’dan sonra turizmde 3’üncü sırada bir iliz ama potansiyelimiz 1’inci sırada. Su ürünlerinde Türkiye’de lider durumdayız. İhracatımız neredeyse 1 milyar doları buluyor ve 1’inci sıradayız.”