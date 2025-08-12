Bodrum’da bale geceleri

Emrah KOLUKISA

Salı akşamı Bodrum Kalesi’nde Rusya’nın en önemli bale topluluklarından Moskova Klasik Bale Tiyatrosu’nun sergilediği 'Uyuyan Güzel'i izlemek için boş koltuk bırakmayan sanatseverlerin arasındaydık.

Büyü marifetiyle uykuya zorlanan ve sonra uyanarak büyüyü tersine çeviren bir prensesin hikâyesini anlatan 'Uyuyan Güzel' masalının bilinen ilk versiyonu 14. yüzyılda kaleme alınmış Fransızca 'Perceforest' adlı bir nesir. Masalı bilen hemen herkesin hatırlayacağı üzere genellikle güzel prenses aşık olduğu genç adamın öpücüğüyle uyanır ama sözünü ettiğimiz ilk versiyonda kahramanımız uyuyan güzeli hamile bırakıyor ve bir çocukları oluyor.

Masal bu ya, o bebeğin parmağını kavradığı bir anda prensesimiz uyanıveriyor. Anlaşılan sayısız versiyonun yazıldığı ve anlatıldığı tarih boyunca masal biraz daha masumane bir hale bürünmüş. Gelelim izlediğimiz versiyona. Fransız yazar Chales Perrault’nun (1628- 1703) ünlü versiyonundan hareketle yazılan libretto, aynı zamanda eserin koreografları da olan Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilöv tarafından yazılmış. Elbette buradaki librettoyu bir opera librettosu gibi düşünmemek lazım; hiç söz kullanılmayan bale eserlerinde daha çok hikâyenin nasıl ilerleyeceğine dair bir yol haritası gibi kullanılıyor libretto ve her şey aslında koreografiyle şekilleniyor. Ünlü Rus besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin 1888 ve 1889 yıllarında bestelediği 'Uyuyan Güzel' ilk kez 1890’da sahnelenmiş ve gösteriye o zamanlar St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nın müdürü Ivan Vsevolozhsky tarafından farklı masallardaki karakterler de entegre edilmiş. Kırmızı Başlıklı Kız, Mavisakal, Çizmeli Kedi gibi birçok masal kahramanın yer aldığı bu versiyon Bodrum’da izlediğimiz versiyondu işte, tek fark koreografinin Kasatkina ve Vasilöv tarafından yenilenmiş oluşuydu.

Bodrum’da bale geceleri 25 Ağustos’a dek devam edecek. Sırada “Don Kişot” (13-14 Ağustos), “Tango Tutkusu” (17-18 Ağustos), “Kanlı Düğün” (21-22 Ağustos) ve bir modern dans gösterisi olan “Elektronika” (25 Ağustos) var.