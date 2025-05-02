Bodrum’da define ararken canından oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dağlık alanda kaçak kazı yapan 3 kişiden biri göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Ali Yağar (49) olduğu öğrenilirken, diğer 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi’ndeki içme suyu arıtma tesisinin üst kısmında yer alan ormanlık ve dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, define bulma amacıyla bölgeye giden Ali Yağar ile beraberindeki 2 kişi, izinsiz kazı yaptığı sırada göçük oluştu. Toprak altında kalan Yağar, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yağar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olaydan yara almadan kurtulan 2 kişi ise ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.