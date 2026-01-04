Bodrum’da deniz çekildi, adacıklar oluştu

Bodrum'da Gümbet ve Bitez sahilinde denizde yaklaşık 3 ila 5 metre arasında değişen çekilme yaşandı.

Bitez’de sahilden yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilmenin belirgin olduğu, yer yer deniz tabanının ortaya çıktığı ve bazı bölgelerde adacıkların oluştuğu görüldü.

Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapan yurttaşların ve bölge esnafının da dikkatini çekti.

Fotoğraf: DHA

Bazı yurttaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.