Bodrum’da deniz dibi temizliği başladı

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok MAVİ Yakışır" sloganıyla on bir yıldır devam eden Deniz Dibi Temizliği, bu yıl Kumbahçe sahilinden başladı.



Bodrum’un eşsiz koylarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk durağı Kumbahçe sahili oldu. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Çarşamba günü Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilinden başlayarak Deniz Dibi Temizliği yapıldı. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte denizden çıkarılan atıklar, Kumbahçe Meydanı’nda sergilendi.



Atık miktarının azlığı umut verdi

Temizlik konusunda farkındalık oluşturması ve kentin hayranlık uyandıran birbirinden güzel koylarının misafirleri temiz bir şekilde karşılaması için gerçekleştirilen, her hafta farklı bir mahallede düzenlenecek olan Deniz Dibi Temizliğinin ilkine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ile Meclis Üyesi Candan Topdemir katıldı. Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin, ilgili birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşların da eşlik ettiği etkinlikte denizden toplam 33 kg atık çıkarıldı. Atık miktarının az olması katılımcıları mutlu ederken geleceğe dair umutları da yeşertti. Ayrıca farkındalık çalışmalarının da önemini bir kez daha göstermiş oldu.



Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, deniz temizliğinin önemine değindiği açıklamada şunları söyledi:

Bu etkinliği her sene bütün mahallelerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk temizliği Kumbahçe Mahallemizde yaptık. Deniz dibi temizliğinde çok fazla atıkla karşılaşmadık ve bundan memnuniyet duyduk. Duyarlılığı artırmak, çevremizi temiz tutmak açısından bu projeye önem veriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"



Deniz Dibi Temizliğinin bir sonraki durağı, 21 Mayıs Çarşamba günü Gümbet Mahallesi olacak.