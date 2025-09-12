Giriş / Abone Ol
Bodrum’da denize giren turist boğuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denize giren Macaristan uyruklu 77 yaşındaki Laszlo Janos K. boğuldu.

Yurt
  • 12.09.2025 07:26
  • Giriş: 12.09.2025 07:26
  • Güncelleme: 12.09.2025 08:08
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren Macaristan uyruklu turist boğuldu.

Gümbet sahilinde denize girenler su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark etti. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan ve nefes almadığı belirlenen kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Macaristan uyruklu 77 yaşındaki Laszlo Janos Kovacs'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

