Bodrum’da doğal sit alanına otel

Mahir KANAAT

Muğla Bodrum’da otel projeleri tam sürat sürüyor. Şimdi de Torba Mahallesi’nde yeni bir projesi için harekete geçildi. Rams Bodrum Turizm Yatırımları A.Ş., 126 oda, 300 yataklı Turizm Konaklama Tesisi projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık ise proje için ÇED süreci başlattı. 20 bin metrekarelik alan doğal sit alanı içerisinde kalıyor.

Öte yandan proje alanı yakın çevresinde zeytin ağaçları bulunuyor. Proje kapsamında 126 oda/ 300 yatak, 100 kişilik lokanta, 50 kişilik açık yemek alanı, 75 kişilik alakart lokanta, 50 kişilik lobi bar, 30 kişilik pastane, 100 kişilik çok amaçlı salon, açık yüzme havuzu, hamam, buhar odası, 4 adet masaj odası, jimnastik salonu, satış ünitesi, 30 araçlık otopark yapılması planlandı. Proje bedeli ise 449 milyon 589 bin 515 TL olarak belirlendi.