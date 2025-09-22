Bodrum’da hesap kavgası silahlı saldırıya dönüştü: 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan 3 şüpheli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden 1'i tartışma sırasında çalışanlara silahla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Barış Meydanı'nda bulunan Bodrum Denizciler Derneğine ait kafeteryada meydana geldi.

İddiaya göre, işletmede müşteri olarak bulunan B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden kaçtı.

3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçtiği sırada kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında S.C.K., belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan S.C.K., E.K. ve B.İ., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.