Bodrum’da ilk: Turizm çalışanları greve çıkıyor

Muğla Bodrum’daki Hapimag Resort Sea Garden Otel’de 26 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi süreci, hiçbir ilerleme sağlanamaması üzerine tıkandı. 30 yıldır otelde örgütlü olan ve bugüne kadar 15 toplu iş sözleşmesine imza atan TOLEYİS (Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası), tüm çağrılarına karşın patronun bu kez masaya oturmaya yanaşmadığını açıkladı. Ayrıca TOLEYİS, çalışanların sendikadan istifaya zorlandığını belirtti.

TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Cemalettin Kelten, Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Marmaris Şube Başkanı Ersin Sancaklı’nın katılımıyla dün yapılan bilgilendirme toplantısında, yaklaşık 373 işçinin cuma sabahı grev başlatacağı duyuruldu. Bu grev aynı zamanda Bodrum’da turizm sektöründeki ilk grev olacak.