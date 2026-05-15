Bodrum’da inşaat yasağı başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm döneminin başlaması nedeniyle ilçede 15 Ekim'e kadar inşaat yapılması yasaklandı.

Bodrum’da 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasından uygulanan inşaat yasakları bugün başladı.

Yarımada genelinde devam eden inşaatların faaliyetlerine son verirken, kurallara uymayan inşaat firmalarına cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Mayıs- 15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı başladı. Önemli bir dönemden geçiyoruz, çok dikkatli olmamız lazım. Turistleri en iyi şekilde ağırlamamız gerekiyor. En iyi hizmeti vermemiz lazım. Burada bir hata yapma lüksümüz yoktur" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Dengiz, "İlgili kurumla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Süreci hızlandıracaklar. Bazı mahallelerde çalışmaları bitirdiler. Başka mahallelerle ilgili takipteyiz. Yaza girerken altyapı çalışmalarının tamamlanmış olacağına inanıyoruz" diye konuştu.