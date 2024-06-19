Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlamada otomobil, oluşan çukura düştü. Ekipler, otomobili çıkarırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. Öte yandan, bölgede 16 saat su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Akyarlar Mahallesi'ndeki Güney isale hattında, bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, patlamayla birlikte açılan çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Otomobili ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı. Bölgede ekipler tarafından onarım çalışması başlatılırken, 16 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi.