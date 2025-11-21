Bodrum’da kamusal alanlar işgallerden temizleniyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde kaldırımları ve cep otoparklarını işgal eden unsurlara karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, yaya geçişini engelleyen duba, tabela ile masa ve sandalyeleri topladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşların kaldırımlarda güvenli ve rahat yürümesini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, daha önce birçok kez uyarı yapılmasına ve cezai işlem uygulanmasına rağmen işgalin devam ettiği noktalara müdahale etti.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler; esnafın dükkan önüne geçici olarak koyduğu dubaları, yaya geçişini daraltan reklam panolarını, menüleri, masa ve sandalyeleri tek tek topladı.

Zabıta ekipleri, Bodrum genelinde sürdürülecek denetimlerin ilk etabını ilçe merkezinin en işlek noktalarında gerçekleştirdi. Atatürk, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik ve Cafer Paşa Caddeleri ile Turgutreis Caddesi’nin bir kısmında yoğunlaşan çalışmalara Zabıta Trafik Amirliği ekipleri de destek verdi.

Denetimlerde ayrıca kaldırımlara park ederek yaya geçişine engel olan araçlara da cezai işlem uygulandı. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda kamuya ait alanların özel kullanımına izin verilmeyeceği vurgulanarak esnafa gerekli uyarılar yapıldı.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Zabıta Komiseri Serap Kara, "Kaldırımlar yayalarındır ve kamusal alandır; hiçbir şekilde işgal edilmemesi gerekir. Kamusal alanların, yaya ve taşıt yollarının satışa sunulan ürünlerle, duba, flama, reklam tabelası ve benzeri materyallerle işgal edilmesi yasaktır. Kaldırımlar park alanı değil yürüyüş yoludur. Bu alanları kapatmak sadece trafiği değil hepimizin yaşam alanını engeller" dedi.

2025'te 1 milyon liradan fazla cezai işlem uygulandı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içerisinde çeşitli hazine ve kamu alanı işgalleriyle ilgili toplam bin 171 tespit gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 730 dosyada Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılarak 1 milyon 738 bin 278 Türk lirası, Belediye Encümeni’ne sevk edilen 251 dosyada ise 741 bin 203 Türk lirası cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca 190 tespiti, gerekli çalışmaların yapılması adına belediyenin ilgili diğer birimlerine sevk etti. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.