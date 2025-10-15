Bodrum’da mazgal ve yağmur suyu hattı temizliği sürüyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ESPAR kanal açma aracı ile mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, an itibarıyla Atatürk Caddesi ve caddeye bağlı sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara 6 Ekim’de başlayan ESPAR kanal açma aracı, 45 iş günü boyunca belirlenen cadde ve sokaklarda mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik yapacak.