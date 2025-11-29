Bodrum’da mazgallar taştı, Çeşme’de araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün sağanak ve fırtına uyarısının ardından Ege Bölgesi’nin sahil kentlerinde etkili yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı, derelerin debisi yükseldi.

Bodrum-Datça arası feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan İzmir’in Çeşme ilçesinde de sağanak etkisini sürdürüyor, Ilıca Mahallesi’nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Kent merkezinde de trafikte aksamalara yol açan yağış, belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yetkililer, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olmasını, fırtınanın ise öğle saatlerinde hafiflemesini bekliyor.

BODRUM'DA KANALİZASYON TAŞTI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı. Araç sürücüleri ve yayalar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Gümbet ve Bitez bölgelerinde derelerin debisi yükseldi.

Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'ta taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı.

Evdeki eşyalar zarar görürken, su tahliyesi için belediye ekipleri sevk edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Temizlik işleri ve afet ekipleri, mazgallarda açma çalışması yaparken; araçların da dere güzergahlarına girmemesi için bazı noktalara güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.

ÇEŞME'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.

Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.

Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.