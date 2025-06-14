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Bodrum’da otluk alandaki yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 14.06.2025 18:33
  • Giriş: 14.06.2025 18:33
  • Güncelleme: 14.06.2025 18:33
Kaynak: İHA
Bodrum’da otluk alandaki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yahşi Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışması devam ediyor. Yangın sonucu yaklaşık 5 dönümlük otluk alan yanarak zarar gördü. Yangının enerji nakil hattının şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım oluşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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